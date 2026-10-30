Базовий прибуток BP у третьому кварталі зріс до 8,46 млрд доларів — The Guardian

Компанія BP повідомила про зростання базового прибутку за методом відновної вартості у третьому кварталі до 8,46 млрд доларів проти 2,2 млрд доларів за аналогічний період минулого року. Показник, який BP використовує як ключову метрику доходу, також перевищив очікування аналітиків на рівні 7,33 млрд доларів, повідомляє The Guardian.

Маржа переробки та торгівля

У BP пояснили стрибок прибутку істотно вищою реалізованою маржею нафтопереробки та кращими результатами торгівлі газом і маркетингового напряму. Доходи компанії підтримало зростання прибутків від переробки нафти на паливні продукти, зокрема дизельне пальне.

Видання зазначає, що світові ціни на нафту залишалися нижчими за пікові рівні енергетичної кризи 2022 року. Водночас роздрібні ціни на пальне у Великій Британії, Європі та США останніми місяцями сягнули рекордних рівнів на тлі серйозних перебоїв у роботі нафтопереробних заводів у регіоні Перської затоки та в Росії.

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Генеральна директорка BP Мег О’Нілл заявила, що енергетичні ринки й надалі визначаються волатильністю та порушеннями торговельних потоків. За її словами, нафтопереробні заводи працювали майже на повній потужності, судна обирали інші й довші маршрути, а стратегічні та комерційні резерви допомагали покривати дефіцит постачань.

Кошти для виплат за Deepwater Horizon

BP заявила, що спрямує надлишковий грошовий потік, отриманий завдяки прибуткам, на повне погашення решти зобов’язань за аварією на платформі Deepwater Horizon 2010 року. За даними компанії, обсяг виплат і резервів за цією аварією становив 5,94 млрд доларів.

15 грудня BP має представити перше велике оновлення стратегії під керівництвом О’Нілл. Ринкові спостерігачі очікують, що компанія окреслить плани нарощування видобутку нафти й газу та може відновити викуп власних акцій із наступного року.

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