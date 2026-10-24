Bechtel заявила про відмову Chevron фінансувати проєктування порту в Гаяні — The Rio Times

Американська інженерно-будівельна компанія Bechtel заявила, що Chevron відмовилася фінансувати інженерні та проєктні роботи для запропонованого глибоководного порту в Гаяні. Вартість проєкту оцінюють у 1–2 млрд доларів. Про це менеджер Bechtel у Гаяні Гаррі Пастушек повідомив під час дискусії у World Trade Centre Guyana, повідомляє The Rio Times.

За словами Пастушека, Bechtel завершила початкове інженерне дослідження приблизно два роки тому. Його фінансувала Hess із наміром надалі продовжувати роботу спільно з урядом Гаяни. Після придбання Hess компанією Chevron у липні 2025 року новий власник, за версією представника Bechtel, не продовжив фінансування цього плану. Chevron не коментувала цю інформацію, тому причини її рішення невідомі.

Порт для газових проєктів

Chevron отримала 30% у нафтовому блоці Stabroek унаслідок купівлі Hess. За даними Chevron, у блоці виявили понад 11 млрд барелів нафтового еквівалента видобувних ресурсів.

Уряд Гаяни розглядає порт як інфраструктуру для другого газового проєкту після газоенергетичного проєкту у Вейлсі. Консультанти також оцінюють, чи може нова гавань забезпечити атлантичний маршрут для товарів із Манауса та півночі Бразилії через дорогу, яку будують на кордоні Гаяни й Бразилії.

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Фінансування та можливі майданчики

Старший комерційний радник посольства США Брюс Елсворт заявив, що Експортно-імпортний банк США передав уряду Гаяни лист про зацікавленість у фінансуванні третього етапу проєктування. Президент Гаяни Ірфаан Алі також говорив про інвестиційний інтерес Катару, а державне інформаційне агентство країни повідомляло про зацікавленість Саудівської Аравії та Експортно-імпортного банку США.

Серед можливих місць для порту розглядають острів Краб у гирлі річки Бербіс і територію колишньої берегової бази CGX. Пастушек заявив, що уряд уклав контракт із Bechtel на підготовку техніко-економічного обґрунтування, яке має оновити дослідження Міжамериканського банку розвитку, виконані приблизно у 2016 році. Водночас Demerara Waves повідомляло, що дослідження проводить CrossBoundary Group, не уточнюючи розподілу ролей між компаніями.

За оцінкою представника судноплавної галузі Чандрадата Чинтамані, для перевезення вантажів із порту в Бербісі до Джорджтауна знадобиться окрема 100-кілометрова автомагістраль. Її вартість не оприлюднювали.

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