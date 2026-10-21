Бензин у США подорожчав на 34,2% за рік за інфляції 3,7% — OilPrice

У США загальний рівень споживчих цін за 12 місяців до вересня зріс на 3,7%, тоді як бензин подорожчав на 34,2%, а опалювальне паливо — на 74,2%. Такі дані індексу споживчих цін, оприлюдненого 14 жовтня, наводить OilPrice.

Вплив витрат на енергію

Видання пов’язує значну частину підвищення споживчих цін із витратами на енергію та нестабільністю світових нафтових і газових ринків. У матеріалі зазначається, що опалювальне паливо переважно використовують американські домогосподарства для обігріву житла.

Редактор Semafor із питань клімату та енергетики Тім Макдоннелл у колонці, на яку посилається OilPrice, назвав волатильність цін на нафту й газ постійною вразливістю економіки США. На його думку, внутрішній видобуток дає країні більше контролю над балансом попиту та пропозиції, однак не може убезпечити споживачів від коливань світового ринку.

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Ціни випереджають зарплати

Business Insider, який цитує OilPrice, зазначив, що впродовж останніх місяців зростання цін у США випереджало підвищення зарплат. Видання також припустило, що американці навряд чи швидко відчують полегшення витрат на пальне.

Макдоннелл вважає, що скорочення залежності від викопного палива могло б послабити вплив геополітичних подій на інфляцію. Водночас він визнав, що перехід до чистої енергетики також має інфляційні ризики, але ціни на виробництво енергії з альтернативних джерел можуть бути передбачуванішими.

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