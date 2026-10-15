Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Світовий банк скасувати обмеження на фінансування проєктів із видобутку нафти та газу. Про це він заявив у зверненні до Комітету з розвитку Світового банку та Міжнародного валютного фонду, повідомляє OilPrice.

Технологічно нейтральний підхід

За словами Бессента, Світовий банк зробив певні кроки до повернення уваги до своєї основної місії — скорочення бідності та стимулювання економічного зростання. Водночас, на його думку, потрібно значно більше змін.

Посадовець підтвердив підтримку мети Світового банку та Африканського банку розвитку забезпечити доступом до енергії ще 300 мільйонів людей в Африці. Для цього, за його словами, банк має дотримуватися технологічно нейтрального підходу, не обмежувати вибір країн-позичальників і позитивно реагувати на їхні запити щодо газових проєктів.

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Заборона на фінансування видобутку

У 2017 році Група Світового банку оголосила, що після 2019 року більше не фінансуватиме видобуток нафти й газу. Водночас було передбачено виняток для проєктів із видобутку газу в найбідніших країнах, якщо вони поліпшують доступ бідного населення до енергії та відповідають зобов’язанням держав за Паризькою угодою.

Бессент заявив, що Світовий банк має формально відмовитися від заборони на фінансування видобутку газу й нафти. На його думку, банк не може посилатися на самостійне визначення країнами своїх пріоритетів, водночас категорично виключаючи проєкти з видобутку ресурсів до оцінювання їхніх переваг.

OilPrice також зазначає, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на міжнародні інституції, закликаючи їх відмовитися від ESG-підходів і політики просування «зеленої» енергетики. Міністр енергетики США Кріс Райт минулого місяця заявив, що Сполучені Штати прагнуть реформувати Міжнародне енергетичне агентство або можуть вийти з нього.

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