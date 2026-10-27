Біроль попередив про концентрацію ланцюгів постачання чистої енергетики — OilPrice

У Сінгапурі голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив про високу концентрацію глобальних ланцюгів постачання технологій для енергетичного переходу. Про це повідомляє OilPrice.

Виступаючи на Singapore International Energy Week, Біроль не назвав країни, які беруть участь у цих ланцюгах постачання. За його словами, така концентрація може стати проблемою, зокрема для Південно-Східної Азії.

Домінування Китаю

Як зазначає OilPrice, Китай є провідним гравцем за виробництвом, потужностями та інвестиціями у технології енергетичного переходу. Країна виробляє найбільше обладнання для вітрової та сонячної енергетики, є найбільшим у світі виробником батарей, а також найбільшим виробником і продавцем електромобілів.

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Дані кліматичного видання Ember, на які посилається публікація, свідчать, що Південно-Східна Азія стала головним напрямком для китайських технологій і товарів для енергетичного переходу. Від початку року країни регіону закупили такої продукції на 20 млрд доларів.

Попит на електроенергію

Біроль заявив, що світ вступає в епоху електроенергії: попри подальше використання нафти, природного газу та скрапленого природного газу, попит на електроенергію швидко зростає. Він також наголосив на посиленні впливу геополітики на енергетичний сектор і важливості енергетичної безпеки.

Очільник МЕА додав, що продажі електромобілів поза межами Китаю на 60% перевищили попередні прогнози. Він пов’язав це з дефіцитом нафти й газу, спричиненим війною США та Ізраїлю з Іраном, і назвав тенденцію ознакою зміни моделей глобального споживання енергії.

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