Бізнес Пакистану виступив проти коригувань тарифів на 268 млрд рупій — Dawn

В Ісламабаді Федерація торгово-промислових палат Пакистану (FPCCI) виступила проти додаткового навантаження на споживачів у 268 млрд рупій, яке десять розподільчих компаній пропонують врахувати в тарифах на електроенергію через коригування за попередні роки. Про це повідомляє Dawn.

FPCCI звернулася до Національного регулятора електроенергетики Пакистану Nepra із закликом відхилити, на її думку, завищені вимоги. У федерації заявили, що частину цих сум регулятор уже відхиляв раніше або вони є предметом спорів із третіми сторонами.

Заявки на 2027 рік

Десять розподільчих компаній подали клопотання про індексацію багаторічних тарифів на 2025–2030 роки для 2027 року, а також про інші коригування тарифів для кінцевих споживачів. Сукупно вони заявили потребу в доходах на 2,64 трлн рупій для розподілу та постачання електроенергії у 2027 році.

Спеціальний енергетичний консультативний комітет FPCCI проаналізував подані документи, зокрема вимоги щодо оборотного капіталу, цін закупівлі електроенергії, коригувань за попередні роки та прибутковості бази доходів. За оцінкою федерації, значна частина таких вимог має ретроспективний характер, оскаржується іншими сторонами, суперечить розрахункам самих компаній або не містить достатньої інформації для незалежної перевірки.

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Масштаби коригувань

FPCCI зазначила, що вимоги Islamabad Electric Supply Company щодо коригувань за попередні роки перевищили 212% запропонованої річної маржі компанії, а у Sukkur Electric цей показник становив 113% маржі розподілу. Для Faisalabad Electric він сягнув 91%, для Multan Electric — 68%, для Quetta Electric — 60%.

Найбільшу суму таких коригувань — 158 млрд рупій — у межах загальної потреби в доходах на 525 млрд рупій заявила Islamabad Electric Supply Company. Федерація вважає, що 70% її вимог є спірними або пов’язаними з негрошовими статтями, а також подані загальною сумою без розшифрування складових.

Вимоги бізнесу до регулятора

FPCCI закликала Nepra долучити її заперечення до процедур встановлення тарифів і публічних слухань, а також зобов’язати компанії письмово відповісти на конкретні зауваження до слухань. Федерація також просить не схвалювати загальні вимоги щодо коригувань без обґрунтування окремих складових і дозволити представникам торговельних та промислових об’єднань брати участь у розгляді справ.

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