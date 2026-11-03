Бразилія оприлюднила план відмови від викопного палива — The Guardian

Уряд Бразилії 3 листопада оприлюднив глобальну дорожню карту поступової відмови від викопного палива. Документ пропонує країнам почати скорочувати залежність від вугілля, нафти й газу вже зараз, не чекаючи на появу нових технологій або змін в економіці. Як повідомляє The Guardian, бразильська влада вважає, що такий перехід може поєднуватися з економічним розвитком і скороченням бідності.

Рекомендації без обов’язкових строків

Дорожня карта не є обов’язковою та не містить дедлайнів або проміжних показників. Кожній країні пропонують самостійно оцінити рівень залежності від викопного палива й обрати інструменти для переходу. Президент саміту COP30 Андре Корреа ду Лагу заявив, що ці документи мають допомогти змістити фокус кліматичних конференцій ООН від погодження нових домовленостей до реалізації вже ухвалених цілей. Він також закликав долучити до роботи міністерства фінансів, транспорту, енергетики та інфраструктури.

Серед рекомендованих заходів — термінове скорочення спалювання та викидів газу в атмосферу на нафтових і газових об’єктах, зменшення субсидій на використання чи виробництво викопного палива, а також нарощування потужностей відновлюваної енергетики. У документі зазначено, що метан як парниковий газ у 80 разів потужніший за вуглекислий газ, тому такі заходи можуть мати негайний ефект.

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Зауваження щодо темпів переходу

Професор кліматичної науки й політики Імперського коледжу Лондона Йорі Рогель назвав дорожні карти кроком уперед, однак звернув увагу на відсутність чітко визначених темпів змін, строків і ключових орієнтирів. На його думку, це залишає невизначеність щодо дій, необхідних для досягнення цілей Паризької угоди — обмежити глобальне потепління значно нижче 2°C і, бажано, до 1,5°C.

Окрема дорожня карта для лісів

Бразилія також представила дорожню карту щодо припинення та подолання вирубки лісів. У ній, із посиланням на дані ООН, вказано, що для захисту лісів до 2030 року щороку може знадобитися близько 300 млрд доларів, а до 2050 року — 500 млрд доларів. Наразі доступне фінансування оцінюють приблизно у 85 млрд доларів на рік. Документ також наголошує на важливості регулювання торгівлі між країнами з лісовими масивами та країнами-споживачами, щоб ускладнити продаж товарів із вирубаних територій.

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