Brent перевищила $110 за барель і досягла максимуму з травня — Anadolu Agency

У понеділок, 19 жовтня, ф’ючерси на нафту Brent перевищили $110 за барель і досягли найвищого рівня із середини травня. На початку тижня ціни на енергоносії знижувалися, однак пізніше в понеділок перейшли до зростання.

Динаміка Brent і WTI

Станом на 18:00 за Гринвічем ф’ючерси на Brent додали 0,2% і торгувалися вище $110 за барель, повідомляє Anadolu Agency. Ціна на американську нафту WTI становила $103,5 за барель, збільшившись на 2%.

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Газ і пічне паливо

Ціни на газ у Європейському Союзі підвищилися на 1% — до €88,5 за мегават-годину. Вартість пічного палива зросла на 0,1% і сягнула $4,9 за галон.

Зростання ф’ючерсів WTI було помітнішим, ніж у Brent: 2% проти 0,2%. Наведені агентством показники відображають ситуацію на ринку станом на вечір понеділка.

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