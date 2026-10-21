Brent подешевшала до $110,74 за барель 21 жовтня — Fortune

21 жовтня о 8:00 за східним часом США ціна нафти еталонної марки Brent становила $110,74 за барель. Це на $2,11, або на 1,86%, менше порівняно з попереднім ранком, повідомляє Fortune.

Динаміка цін

Місяць тому барель Brent коштував $104,61, тож за цей період його ціна зросла на 5,85%. Рік тому показник становив $61,75 за барель. Таким чином, за рік вартість Brent підвищилася на 79,33%, або приблизно на $49.

Ціни на нафту формуються передусім під впливом попиту й пропозиції, зокрема очікувань щодо їхніх майбутніх змін. На торги також можуть різко впливати побоювання економічного сповільнення, конфлікти та інші потрясіння.

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Вплив на вартість пального

Сира нафта є найбільшим окремим компонентом роздрібної ціни пального, зазвичай формуючи понад половину вартості галона. Водночас у ціну на заправках також входять витрати на переробку, оптове постачання, податки та маржа АЗС.

Зростання нафтових котирувань зазвичай швидко позначається на вартості бензину, тоді як зниження цін на сировину передається споживачам поступовіше. Дорожча нафта також може впливати на ціни інших товарів через вищі витрати на енергію та логістику.

Орієнтири нафтового ринку

Brent є головним глобальним еталоном для оцінювання вартості нафти, тоді як West Texas Intermediate, або WTI, є ключовим орієнтиром для Північної Америки. Котирування оновлюються постійно, коли відкриті ф'ючерсні ринки, де учасники укладають угоди на купівлю або продаж нафти в майбутньому.

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