Brent подешевшала на 1,2% після п’ятимісячного максимуму — Channel NewsAsia

У Лондоні, Великій Британії, ціни на нафту в понеділок знизилися після багатомісячних максимумів, яких вони досягли наприкінці минулого тижня. Ф'ючерси на Brent до 10:02 за Гринвічем впали на 1,34 долара, або на 1,22%, — до 108,52 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні 101,28 долара за барель, що на 13 центів, або 0,13%, нижче.

Як повідомляє Channel NewsAsia, інвестори фіксували прибуток після зростання котирувань. Ринок також стежить за можливим впливом конфліктів на Близькому Сході та в Україні на світовий баланс попиту і пропозиції нафти.

Перевезення через Ормузьку протоку

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що ціни підтримують атаки на судна, які проходять Ормузьку протоку, а також обсяги перевезень, що залишаються нижчими за рівень до конфлікту. За даними аналітичної компанії Kpler, середній семиденний обсяг потоків сирої нафти з Перської затоки минулого тижня знизився приблизно до 8,5 млн барелів на добу — з понад 20 млн барелів на добу тижнем раніше.

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Kpler також повідомила щонайменше про 10 підтверджених інцидентів із комерційними суднами за тиждень. Іранські медіа з посиланням на Корпус вартових ісламської революції заявили, що в неділю нафтовий танкер загорівся і вибухнув після зіткнення з морською міною в південній частині Ормузької протоки.

Санкційні послаблення щодо експорту з Росії

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав указ, який послаблює дію частини санкцій і тарифів, пов'язаних з експортом із Росії, держави-агресора. Це сталося після домовленості Трампа з президентом держави-агресора Росії Владіміром Путіним про експорт дизельного пального до США та інших країн.

За даними Reuters, обсяги такого експорту мають розпочатися приблизно з 2,3 млн барелів цього місяця та зрости до близько 7,6 млн барелів щомісяця. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент матиме до 60 днів для оцінки впливу санкцій і тарифів на світову економіку.

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