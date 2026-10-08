Brent подорожчала до $102,28 на тлі атак в Ормузькій протоці — The Express Tribune

На тлі скорочення видобутку у США та ризиків для постачань із Близького Сходу ф’ючерси на нафту Brent у четвер зросли на $2,28, або 2,28%, до $102,28 за барель станом на 04:27 за Гринвічем. Американська нафта WTI подорожчала на $1,66, або 1,88%, до $89,94 за барель. Про це повідомляє The Express Tribune.

Ризики для судноплавства

До війни Ормузькою протокою перевозили обсяги, еквівалентні близько 20% світових постачань нафти й пального. За даними видання, минулого тижня кількість атак на танкери, що проходили через протоку, стала найбільшою за весь період війни між США, Ізраїлем та Іраном. Це відбувається на тлі нарощування експорту виробниками країн Перської затоки.

У середу Управління морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що танкер на північ від Катару зазнав влучань кількох снарядів. Унаслідок цього були постраждалі. Керівник енергетичного напряму MST Marquee Сол Кавонік заявив, що частота іранських атак на кораблі досягла найвищого рівня від початку війни та може зрости ще більше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запаси та видобуток у США

Додатковим чинником для котирувань стало скорочення видобутку в Мексиканській затоці США через наближення урагану «Ісаяс». Shell і Chevron повідомили про обмеження морських операцій. Станом на середу виробники в американській частині Мексиканської затоки зупинили приблизно 25,08% поточного видобутку нафти та 16,37% видобутку природного газу, за даними Управління морських мінералів.

Підтримку цінам також надали дані про запаси у США: за тиждень, що завершився 2 жовтня, запаси нафти скоротилися на 3,2 млн барелів — до 424,1 млн барелів. Аналітики, опитані Reuters, очікували зниження на 1,7 млн барелів. Запаси дистилятного пального, зокрема дизеля й авіаційного пального, зменшилися на 42 тис. барелів — до 105,14 млн барелів.

Напередодні ціни знижувалися після рішення Міжнародного енергетичного агентства прискорити вивільнення нафтових запасів і надати пріоритет постачанню дизеля. Аналітик ANZ Деніел Хайнс зазначив, що ці обсяги, ймовірно, вже входили до початкового плану вивільнення 400 млн барелів, а стратегічні резерви можуть лише тимчасово збільшити потоки постачань, але не створюють нових виробничих потужностей.

Читай нас у