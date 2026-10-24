Brent подорожчала до $116,72 за барель, WTI — до $103,27 — The Rio Times

Світові ціни на нафту 23 жовтня зросли: Brent завершила торги на рівні $116,72 за барель, що на 3,1% вище за попереднє закриття. Американська нафта WTI подорожчала на 3,8% — до $103,27 за барель.

Про це повідомляє The Rio Times. Фонд USO, який відстежує ф'ючерси на американську нафту, додав 4,32% і закрився на позначці $169,53. Фонд BNO, пов'язаний із ф'ючерсами на Brent, зріс на 3% — до $70,99.

Акції нафтових компаній зросли

Разом із нафтовими котируваннями у Нью-Йорку зросли акції латиноамериканських виробників. Папери бразильської Petrobras подорожчали на 2,11% — до $26,16. Акції аргентинської YPF підвищилися на 3,07%, до $50,68, а колумбійської Ecopetrol — на 4,64%, до $17,80.

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Індекс долара США того дня підвищився на 0,14%, однак це не завадило зростанню нафтових котирувань. Видання зазначає, що вищі ціни на нафту можуть підтримувати інфляційний тиск і впливати на очікування щодо тривалості високих відсоткових ставок.

Наступні орієнтири для ринку

За даними The Rio Times, наступним запланованим індикатором для нафтового ринку стане щотижневий звіт США про запаси сирої нафти, який має вийти 28 жовтня о 14:30 UTC. Того ж дня о 18:00 UTC заплановане рішення Федеральної резервної системи США.

На платформі прогнозних ринків Polymarket учасники оцінювали ймовірність того, що WTI сягне $105 у жовтні, у 80%, а $110 — у 36%. Обсяг торгів за контрактом становив близько $4,1 млн. Такі показники відображають ставки учасників ринку, а не офіційні прогнози.

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