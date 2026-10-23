Brent сягнув п’ятимісячного максимуму на тлі напруги навколо Ірану — CNBC

На тлі подій навколо Ірану та Ормузької протоки ф’ючерси на нафту Brent 23 жовтня торгувалися поблизу найвищого рівня з початку травня. Станом на 4:50 за східним часом США грудневі контракти Brent дорожчали на 0,7% — до 113,50 долара за барель, а ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 0,8%, до 100,24 долара за барель, повідомляє CNBC.

Динаміка нафтових котирувань

Brent прямував до тижневого зростання на 3,3%, що могло стати третім поспіль тижнем підвищення котирувань. Водночас WTI міг завершити тиждень зі спадом на 1,1%, перервавши двотижневе зростання.

Трейдери стежать за розвитком подій на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп 22 жовтня звинуватив Іран у спробі підвищити ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. У дописі в Truth Social він також заявив, що Тегеран нібито вигадує повідомлення про ураження суден і міни в Ормузькій протоці.

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Повідомлення про інциденти в затоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в Перській затоці були уражені й загорілися чотири судна. Ще три судна, за його твердженням, підірвалися на мінах в Ормузькій протоці. Про це повідомило пов’язане з іранською державою агентство Tasnim; незалежного підтвердження цих заяв у матеріалі CNBC не наведено.

Також, за повідомленнями, начальник штабу іранської армії заявив, що військові країни повністю готові до «асиметричної війни» після посилення своїх можливостей.

У Саудівській Аравії Saudi Aramco, за даними Reuters, нібито повідомила працівникам про евакуацію зі штаб-квартири в Дахрані та перехід на дистанційну роботу після серії атак єменських хуситів, яких підтримує Іран. За даними CNBC, останніми тижнями хусити завдавали ударів по саудівських аеропортах і деяких офісах Aramco, що призвело до кількох смертей.

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