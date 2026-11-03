Brent за ранок впала більш ніж на $6 і відновилася до близько $103 — OilPrice

На тлі суперечливих повідомлень про можливі переговори між США та Іраном вартість нафти Brent у вівторок вранці впала більш ніж на $6 за барель — зі $107,24 до $100,80. Після 10:00 за східним часом США котирування частково відновилися до $103,46, повідомляє OilPrice.

Падіння після попереднього розпродажу

Різке коливання відбулося після падіння Brent на 7,6% у понеділок, яке залишило котирування на рівні $104,77 за барель. Уночі ціни спершу зросли після повідомлень про удари США по іранському острову Кешм поблизу Ормузької протоки, але у вівторок вранці знову різко знизилися.

Перша хвиля падіння почалася невдовзі після термінового повідомлення, яке приписували Bloomberg. У ньому стверджувалося, що верховний лідер Ірану дозволив переговори щодо питань, які раніше не підлягали обговоренню. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив лише про надання уряду додаткових повноважень для переговорів, не уточнивши, яких саме питань це стосується. OilPrice зазначає, що виникли запитання щодо того, чи точно заголовок Bloomberg передавав зміст цієї заяви.

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Неперевірені повідомлення про угоду

Ще одне різке падіння Brent сталося близько 8:20 за східним часом США — приблизно тоді, коли Al Jazeera повідомила, що Вашингтон нібито схвалив проєкт угоди, переданий через катарських посередників. Al Araby Al Jadeed також повідомляло про можливі поступки Вашингтона й Тегерана щодо іранської ядерної програми та заморожених коштів.

Високопоставлений іранський посадовець відкинув твердження про прорив у питанні поступок і заявив, що угода все ще далека від досягнення. За його словами, позиція Тегерана полягає в тому, що його умови мають бути виконані до відновлення роботи Ормузької протоки, а ядерні переговори можуть початися лише після цього. Катар підтвердив, що обидві сторони розглядають пропозиції, однак про укладення угоди не оголошували.

OilPrice наголошує, що повідомлення про дипломатичний прорив залишалися неперевіреними, а Ормузька протока — обмеженою. Видання також зазначило, що суперечливі повідомлення пояснюють невизначеність торгів, але не дають змоги встановити точну причину кожного різкого падіння Brent.

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