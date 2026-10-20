Brent зріс до $110,10 на тлі ризиків на Близькому Сході — The Express Tribune

Ф'ючерси на нафту Brent у вівторок зросли на 55 центів, або 0,5%, до $110,10 за барель на тлі геополітичних ризиків, пов'язаних із заявами єменських хуситів про атаки на об'єкти в Саудівській Аравії та повідомленнями про напади на судна в затоці. Напередодні котирування піднімалися до $110,70 — найвищого рівня з 20 травня.

Динаміка котирувань

Листопадовий контракт на американську нафту West Texas Intermediate, термін дії якого завершується у вівторок, зріс на 0,24% — до $103,91 за барель. Активніше торгований грудневий контракт WTI подорожчав на 39 центів, або 0,4%, до $98,93.

Як повідомляє The Express Tribune, аналітики ING вважають, що ціни підтримує значна премія за геополітичний ризик. На їхню думку, якщо постачання нафти триватимуть без перешкод, ця премія поступово зменшуватиметься, однак поки ознак цього немає.

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Заяви про атаки

Хусити в понеділок заявили про кілька атак на енергетичні, аеропортові та військові цілі Саудівської Аравії, зокрема на об'єкт Aramco в Янбу, нафтове родовище Шайба, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абха. Саудівська влада одразу не підтвердила ці заяви, а Reuters не вдалося незалежно їх перевірити.

За даними сервісу відстеження суден Kpler, протягом двох тижнів надійшли повідомлення щонайменше про 18 атак на судна, що підтримує ризикову премію в цінах на нафту. Також у понеділок атака хуситів на тренувальний табір урядових сил безпеки в єменській провінції Шабва забрала життя 58 людей, ще понад 200 зазнали поранень.

У США запаси сирої нафти та нафтопродуктів, за попереднім опитуванням Reuters, могли скоротитися минулого тижня.

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