Brent зріс до $111,70 на тлі зростання вартості перевезень із Затоки — OilPrice

Грудневі ф’ючерси на нафту Brent у четвер торгувалися на рівні $111,70 за барель, що на $2,88, або 2,65%, більше. Упродовж сесії котирування сягали $112,68 за барель, повідомляє OilPrice.

Вартість доставки залишається високою

Аналітики Citi зазначили, що відновлення експорту сирої нафти з Близького Сходу не означає нормалізації її доставки покупцям. За оцінкою банку, ставки фрахту для дуже великих нафтових танкерів на маршруті з Перської затоки до Китаю наближалися до $250 за метричну тонну, або приблизно $35 за барель. Це більш ніж у 20 разів перевищує середній показник попереднього десятиліття.

У вересні між суднами в регіоні перевантажували понад 1 млн барелів нафти на добу — близько 7,5% регіонального експорту. За даними OilPrice, до війни США та Ірану такі операції практично не здійснювалися.

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Експорт відновлюється нерівномірно

Без урахування Ірану експорт нафти з країн Перської затоки у вересні відновився до понад 81% довоєнного рівня, зокрема завдяки нарощуванню постачань Саудівською Аравією. Водночас OilPrice пише, що іранський експорт упав до нуля через блокаду США.

Ще в липні Citi прогнозував зниження ціни Brent до $60–65 за барель до кінця року, розраховуючи на нормалізацію судноплавства Ормузькою протокою. У серпні банк підвищив прогноз на третій квартал із $75 до $80 за барель, але залишив оцінку на четвертий квартал на рівні $70, а прогноз на 2027 рік — $65. Нового цільового рівня для цін у Citi не назвали, наголосивши, що зростання обсягів експорту не усунуло високих логістичних витрат.

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