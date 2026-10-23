Brent зріс до $117 на тлі напруженості Саудівської Аравії та хуситів — OilPrice

Нафта Brent за тиждень подорожчала приблизно на 4% і торгувалася біля позначки $117 за барель на тлі загострення напруженості між Саудівською Аравією та хуситами. Про це повідомляє OilPrice.

Ринок наближається до $120

Видання зазначає, що ціна Brent поступово наближається до $120 за барель, хоча фундаментальна ситуація на ринку сирої нафти істотно не змінилася. Частину тиску від дорожчих еталонних сортів компенсували незначне зниження ставок фрахту та зменшення цінових диференціалів між більшістю сортів нафти.

За даними OilPrice, Saudi Aramco наказала працівникам евакуювати штаб-квартиру в Дахрані та тимчасово перейти на дистанційну роботу після атаки хуситів. Видання також повідомило, що внаслідок ударів безпілотників по нафтовому родовищу Шайба загинули двоє людей.

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Інші ризики для енергоринку

У Лівії, за даними Національної нафтової корпорації, невстановлені особи перекрили клапан трубопроводу, який обслуговує родовища Хамада і Тахара. Це скоротило видобуток на 50 тис. і 40 тис. барелів на добу відповідно.

Міністерство енергетики США запропонувало 315 тис. барелів дизельного пального з резерву Північного Сходу країни для пом’якшення регіональних перебоїв у постачанні. Цей обсяг становить близько третини запасів зазначеного резерву.

Європейські ціни на газ

Європейський газовий бенчмарк TTF перевищив €93 за мегават-годину, або близько $30 за MMBtu, що стало найвищим рівнем із грудня 2022 року. OilPrice пов’язує це з обмеженими поставками скрапленого природного газу з Катару, холоднішою погодою та рівнем заповненості газосховищ нижче 75%.

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