Британія готується скоротити субсидії на теплові насоси — The Guardian

У Великій Британії міністри готуються скоротити фінансування субсидій на встановлення теплових насосів, щоб знайти кошти для збільшення оборонних видатків. За даними The Guardian, йдеться про програму Boiler Upgrade Scheme для Англії та Уельсу, яка допомагає домогосподарствам замінювати газові котли на електричні теплові насоси.

Міністерці енергетики Міатті Фанбулле доручили знайти понад 2 млрд фунтів стерлінгів заощаджень у бюджеті відомства. Це має допомогти профінансувати план оборонних інвестицій, погоджений попереднім урядом.

Скорочення на сотні мільйонів

За даними джерел видання, програму не планують скасовувати повністю, однак із її бюджету обсягом 2,7 млрд фунтів стерлінгів можуть скоротити сотні мільйонів. Базовий грант на встановлення електричного теплового насоса становить 7 500 фунтів, а для деяких будинків без підключення до газової мережі допомога може сягати 9 000 фунтів.

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Від старту програми у 2022 році за її підтримки встановили майже 80 тисяч теплових насосів. Водночас посадовці казначейства давно вважали, що субсидіями переважно користуються домогосподарства середнього класу. Прихильники програми стверджують, що понад 40% коштів отримали сім’ї з річним доходом менш як 52 тисячі фунтів.

Реакція галузі

Представники енергетичної галузі та кліматичних організацій застерегли, що скорочення може зашкодити розвитку британського ринку теплових насосів. За оцінкою прихильників програми, галузь зростає більш ніж на 25% щороку, хоча торік у Франції продали вчетверо більше теплових насосів, ніж у Великій Британії.

У Департаменті енергетичної безпеки та нульових викидів заявили, що заощадження для оборонного інвестиційного плану є невеликою частиною загального бюджету відомства, який зріс після перегляду державних витрат. Там повідомили, що деталі фінансування інвестицій у національну безпеку представлять восени.

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