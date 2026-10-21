Британія схвалила розробку Jackdaw у Північному морі — The Guardian

Уряд Великої Британії схвалив екологічний дозвіл на розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі, оператором якого є Shell. Рішення щодо проєкту, який викликав суперечки, було очікуваним, повідомляє The Guardian.

Ліцензія та екологічний дозвіл

Компанії, що стоять за Jackdaw та нафтовим проєктом Rosebank, звернулися по екологічне схвалення в межах уже наявних ліцензій. У передвиборчому маніфесті 2024 року Лейбористська партія обіцяла заборонити видачу нових ліцензій на буріння у Північному морі.

Раніше екологічні дозволи для обох проєктів було скасовано після судового рішення: компанії мали врахувати викиди вуглецю, що утворяться внаслідок спалювання видобутих нафти й газу. Shell керує Jackdaw, тоді як Rosebank розробляє норвезька Equinor. Рішення щодо Rosebank ухвалюватимуть окремо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції галузі та екологів

Нафтогазова галузь заявляє, що Jackdaw і Rosebank на піку видобутку забезпечуватимуть 10% обсягів виробництва у Великій Британії. Спільне підприємство Shell та Equinor у Північному морі Adura замовило дослідження, за яким відмова від двох проєктів коштуватиме британській економіці майже 10,8 млрд фунтів стерлінгів упродовж наступного десятиліття.

Екологічна організація Uplift, навпаки, закликає відмовитися від Jackdaw і Rosebank. Її виконавча директорка Тесса Хан заявила, що Jackdaw забезпечуватиме близько 2% газового попиту країни приблизно десять років і не зупинить скорочення робочих місць у Північному морі, оскільки об'єкт значною мірою працюватиме дистанційно.

Опитування Savanta, проведене для кліматичної групи E3G, показало: майже третина виборців заявила, що менше схильна голосувати за лейбористів у разі схвалення нового буріння в Північному морі. Таку позицію висловила приблизно третина тих, хто голосував за партію на останніх виборах, а також близько половини респондентів віком від 18 до 24 років.

Читай нас у