Британія запустила пільгові кредити на сонячні панелі — The Guardian

У Великій Британії запустили підтримувану урядом програму Warm Home Loans, яка дає домогосподарствам змогу оформити безвідсоткові або низьковідсоткові позики на встановлення сонячних панелей, теплових насосів і домашніх акумуляторів. Розмір кредитів становить від 7,5 тис. до 35 тис. фунтів стерлінгів, повідомляє The Guardian.

Позики на модернізацію житла

Постачальники енергії British Gas та E.On співпрацюють відповідно з Tandem Bank і Homeserve, щоб пропонувати позики безпосередньо клієнтам за зниженими ставками порівняно з традиційними кредиторами. Позичальники можуть розподілити виплати на багато років.

Для заміни газового котла на повітряний тепловий насос можна отримати до 10 тис. фунтів, а на ґрунтовий тепловий насос — до 35 тис. фунтів. Позики також можна поєднувати з чинною урядовою програмою грантів на заміну систем опалення на викопному паливі. Вона передбачає допомогу до 9 тис. фунтів на рік для домогосподарств, що встановлюють таке обладнання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очікувана економія

За оцінкою уряду, встановлення теплового насоса, домашньої батареї та сонячних панелей може зменшити річні витрати на енергію до 550 фунтів. Тариф, за яким електроенергія дешевша поза годинами пікового попиту, може забезпечити додаткову економію до 300 фунтів на рік.

Міністерка енергетики Міатта Фанбулле заявила, що підтримані урядом позики мають допомогти сім’ям модернізувати житло без початкових витрат і зробити його теплішим та дешевшим в експлуатації. Генеральний директор E.On UK Кріс Норбері зазначив, що під час випробування в Ковентрі домогосподарства, які потерпають від паливної бідності та поєднали домашню батарею з тарифом за часом використання, заощаджували в середньому понад 250 фунтів на рік.

За даними видання, уряд також може скоротити бюджет програми грантів на теплові насоси. Водночас гранти до 9 тис. фунтів, імовірно, залишаться для домогосподарств, не підключених до газової мережі та залежних від дорогого опалення мазутом.

Читай нас у