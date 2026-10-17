CFE може розглянути понад 60 енергопроєктів на $12,5 млрд — The Rio Times

У Мексиці державна енергетична компанія CFE, за повідомленням The Rio Times, може 20 жовтня провести голосування щодо понад 60 переважно сонячних і вітрових проєктів. Їхню сукупну вартість оцінюють приблизно у 12,5 млрд доларів, а потенційну встановлену потужність — у 8,2 ГВт.

Ці параметри Bloomberg отримав від неназваного співрозмовника, а CFE їх не підтвердила. Вартість проєктів залежатиме, зокрема, від витрат на розвиток мереж передачі електроенергії. За даними ще одного співрозмовника, схвалення можуть отримати менш ніж 60 ініціатив.

Джерело описує можливе голосування як попереднє схвалення, а не остаточне надання контрактів. CFE не оприлюднювала переліку проєктів, тому компанії-учасники та майданчики для будівництва залишаються невідомими.

Заявлені плани CFE

7 жовтня директорка CFE Емілія Кальєха заявила, що в межах першого конкурсу вже схвалили 38 сонячних і вітрових електростанцій у 16 штатах країни — від Нижньої Каліфорнії до Юкатану. За її словами, CFE передбачає 58 проєктів відновлюваної генерації сумарною потужністю понад 10 400 МВт, зокрема у змішаних схемах із приватними девелоперами.

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Водночас офіційного підтвердження, що пакет на 8,2 ГВт пов’язаний із цими 58 проєктами або з 38 раніше схваленими об’єктами, немає. Тому незрозуміло, чи йдеться про нові ініціативи, чи переважно про ті самі проєкти.

Міністерка енергетики Лус Елена Гонсалес повідомила, що уряд прагне збільшити частку відновлюваних джерел у виробництві електроенергії з 24% до щонайменше 38% до 2030 року. Загалом план передбачає близько 32 000 МВт нових потужностей до 2030 року. Кальєха також заявила, що до того часу мають ввести дев’ять парогазових електростанцій сукупною потужністю понад 9 300 МВт.

Участь приватного сектору

Уряд Мексики наголошує, що CFE має зберігати щонайменше 54% виробництва електроенергії. Водночас приватні компанії можуть брати участь у нових об’єктах у змішаних схемах із державною компанією.

Розвиток генерації та електромереж пов’язаний із перебоями в енергопостачанні, які впродовж спекотних і вологих місяців фіксували на півострові Юкатан. Мексиканська влада заявляла про витрати близько 1,17 трлн песо на генерацію, передачу й розподіл електроенергії, а також газопроводи. Із цієї суми 161 млрд песо передбачено для ліній електропередачі.

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