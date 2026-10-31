CFE планує залучити $1 млрд на розширення електромережі Мексики — Mexico News Daily

У Мексиці Федеральна комісія з електроенергії (CFE) планує залучити близько 1 млрд доларів США через розміщення акцій своєї фінансової дочірньої структури CFE Capital. Кошти мають спрямувати на будівництво нових ліній електропередачі, а приватні інвестиції доповнять державне фінансування, передбачене для компанії.

Як повідомляє Mexico News Daily, CFE Capital працює за моделлю, подібною до інфраструктурного інвестиційного фонду Fibra E. Така структура дає інвесторам змогу отримувати частину доходів від інфраструктурних активів.

Плани до 2030 року

Фінансовий директор CFE Еухеніо Амадор Кіхано заявив, що компанія має намір до 2030 року збільшити мережу передачі електроенергії майже на 7%. За попередні вісім років мережа зросла менш ніж на 1%.

Нові лінії потрібні для з’єднання генерувальних об’єктів із центрами споживання та покриття зростаючого попиту на електроенергію. Вони також мають сприяти інтеграції нових проєктів генерації загальною потужністю 32 гігавати, запланованих до 2030 року.

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Розміщення для місцевих і закордонних інвесторів

У серпні CFE Capital звернулася до Національної банківської та фондової комісії Мексики за дозволом на додаткове публічне розміщення в країні, доповнене міжнародним приватним розміщенням. Приблизно третину цінних паперів планують запропонувати іноземним учасникам ринку.

Кіхано повідомив Bloomberg Línea, що представники CFE мають провести зустрічі з інвесторами в Нью-Йорку на початку листопада та мають намір завершити розміщення до Дня подяки у США. Якщо угода відбудеться, вона може стати найбільшим публічним розміщенням акцій у Мексиці з 2020 року.

План розширення та зміцнення CFE, за даними Міністерства енергетики, передбачає інвестиції майже на 37,5 млрд доларів США. На сегмент передачі електроенергії до 2030 року заплановано близько 6,9 млрд доларів, з яких майже 2,5 млрд доларів мають надійти через CFE Fibra E.

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