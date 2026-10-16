Частка США в імпорті СПГ Тайваню перевищить 20% у 2026 році — Taipei Times

У Тайвані частка скрапленого природного газу зі США в імпорті СПГ цього року, за прогнозом міністра економіки Куна Мінсіна, має перевищити 20%. Торік вона становила 10%, а до 2029 року може зрости до 25%. Про це повідомляє Taipei Times.

Постачання з Аляски

Міністерство економіки Тайваню повідомило про попередній план інвестувати до 4,4 млрд доларів у проєкт з виробництва СПГ на Алясці. Після початку виробництва CPC Corp, Taiwan має закуповувати на Алясці 6 млн тонн скрапленого газу щороку.

Якщо переговори щодо закупівель пройдуть успішно, постачання можуть розпочатися вже у 2032 році. Тоді частка американського газу в тайванському імпорті СПГ потенційно зросте до 30% або більше, сказав Кун Мінсін.

За його словами, уряд уже має попередній план та граничний обсяг інвестицій, однак фактичну суму, частку участі в проєкті й інші умови ще мають визначити під час переговорів. Міністр не розкрив ціну газу, пославшись на комерційну конфіденційність.

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Диверсифікація закупівель

Джерело фінансування залежатиме від остаточної структури інвестицій, графіка проєкту та фінансового стану CPC. Воно може включати внески до капіталу, капіталізацію нерозподіленого прибутку або кредити. Кошти, за словами міністра, виділятимуть поетапно відповідно до перебігу проєкту.

Кун пояснив потребу в нових довгострокових контрактах зростанням попиту на природний газ. До 2035 року в Тайвані очікується додавання ще 25 великих газових енергоблоків. Уряд прагне завчасно забезпечити постачання й диверсифікувати джерела закупівель для посилення енергетичної стійкості.

Довгострокові контракти також можуть зменшити цінову волатильність імпорту СПГ. Доставка з Аляски до Тайваню триває приблизно 10 днів, що може скоротити час транспортування та пов’язані з ним ризики. Збільшення закупівель енергоносіїв у США також може допомогти зменшити торговельний дисбаланс, оскільки профіцит Тайваню в торгівлі зі США зріс.

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