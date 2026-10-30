Через аварію у Швеції зупинилося енергосполучення NordBalt із Литвою — RMF24

Підводне енергетичне з’єднання NordBalt між Литвою та Швецією припинило роботу через аварію на передавальній станції у Швеції. Лінію високої напруги відключили, а литовський оператор енергомереж задіяв резервні потужності. Як повідомляє RMF24, перебоїв у постачанні електроенергії споживачам не зафіксували.

Що відомо про NordBalt

NordBalt — це високовольтне енергетичне з’єднання постійного струму, яке складається з підводної та наземної частин. Воно пролягає Балтійським морем між литовською Клайпедою та шведським Нюбру.

Загальна довжина лінії становить 453 кілометри, з яких приблизно 400 кілометрів прокладено дном Балтійського моря. Енергетичне з’єднання ввели в експлуатацію у грудні 2015 року.

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Інцидент із якорем у 2024 році

У листопаді 2024 року кабель NordBalt міг зазнати пошкодження від якоря, що підтвердив шведський оператор Svenska Kraftnät. Раніше міністр цивільної оборони Швеції повідомляв про виявлені сліди на цьому з’єднанні.

У Svenska Kraftnät тоді заявили, що кабель зрештою не був пошкоджений, а виявлені сліди не призвели до обмеження чи припинення постачання електроенергії.

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