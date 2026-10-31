Chevron інвестує $7 млрд, щоб подвоїти видобуток нафти у Венесуелі — Fortune

Chevron інвестує $7 млрд у Венесуелі та розраховує до 2031 року збільшити видобуток нафти з 300 тисяч до 600 тисяч барелів на добу. Водночас ExxonMobil заявляє, що перед ухваленням рішення про значні інвестиції країні необхідні подальші зміни у фіскальному та правовому регулюванні, повідомляє Fortune.

ExxonMobil не поспішає з інвестиціями

Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс під час презентації квартальних результатів компанії закликав обережно ставитися до повідомлень про можливе підписання меморандуму щодо інвестицій у венесуельські нафтові родовища. За його словами, компанія зрештою може відіграти роль у Венесуелі, однак не має наміру поспішати.

Вудс зазначив, що ExxonMobil готова розглядати проєкти лише після появи умов, які забезпечать життєздатність, стабільність і необхідну прибутковість інвестицій. Він також нагадав, що активи ExxonMobil у Венесуелі націоналізовували двічі, востаннє — у 2007 році.

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Chevron нарощує видобуток

Chevron, яка не залишала Венесуелу та залишається найбільшим приватним виробником нафти в країні, вже збільшила обсяги видобутку цьогоріч на 20% — з 250 тисяч барелів на добу. Загальний видобуток у Венесуелі, за даними видання, у жовтні перевищив 1,2 млн барелів на добу проти менш ніж 1 млн барелів раніше.

Гендиректор Chevron Майк Вірт заявив, що присутність компанії в країні дає їй перевагу через знання геології та інфраструктури. Він назвав програму буріння такою, що може швидко окупитися, а її темпи можна коригувати залежно від ринкової ситуації. За словами Вірта, нові контрактні умови передбачають положення щодо політичної стабільності та міжнародного арбітражу, а Chevron контролюватиме потоки видобутої нею нафти, а також роялті й податки, що сплачуватиме уряду.

До венесуельського нафтового сектору також придивляються інші компанії. Continental Resources підписала меморандум із державною PDVSA щодо освоєння великої ділянки в нафтовому поясі Оріноко, а BP і Shell планують вкладення в морські газові родовища поблизу Тринідаду і Тобаго.

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