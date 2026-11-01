Chevron збільшує витрати на розвідку на 50% — OilPrice

Американська нафтогазова компанія Chevron у 2026 році збільшує витрати на геологорозвідку на 50%. Вони можуть перевищити 1,5 млрд доларів, тоді як у 2025 році становили трохи менше ніж 1 млрд доларів, повідомляє OilPrice. Компанія розширює пошук нових родовищ у малодосліджених басейнах Африки, Південної Америки та Східного Середземномор’я.

Бурова програма на 2027 рік

За словами віцепрезидента Chevron з геологорозвідки Кевіна Маклахлана, два роки тому компанія бурила приблизно 10 розвідувальних свердловин на рік. Програма на 2027 рік передбачає 20 розвідувальних свердловин і, можливо, до шести оціночних свердловин.

Маклахлан повідомив Financial Times, що Chevron збільшує витрати, зокрема, на сейсмічні дані, які використовують для пошуку перспективних ділянок. В інтерв’ю The Wall Street Journal він також сказав, що близько половини бюджету на розвідку тепер спрямовується на нерозроблені малодосліджені басейни. Кілька років тому на такі райони припадало близько 20% бюджету.

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Розвідувальні площі за межами США

Chevron зосереджується на можливостях у Гаяні, Анголі, Намібії, Нігерії, Гвінеї-Бісау, Екваторіальній Гвінеї, Єгипті та Східному Середземномор’ї. За останній рік компанія збільшила свої розвідувальні площі на 35%.

Генеральний директор Chevron Майк Вірт під час телефонної конференції за підсумками другого кварталу заявив, що компанія сформувала найбільший і найякісніший за останні роки портфель можливостей для розвідки. Останніми місяцями Chevron оголосила про відкриття в Нігерії та Анголі, а до кінця року планує пробурити розвідувальну свердловину Nabba-1X у Намібії.

Раніше Chevron зосереджувалася на розвідці й видобутку в американській частині Мексиканської затоки та Пермському сланцевому басейні. Тепер компанія прагне поповнювати запаси й створювати можливості для майбутнього видобутку через міжнародні геологорозвідувальні проєкти.

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