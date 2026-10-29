City Power у ПАР витратила R236 млн на заміну пошкодженої інфраструктури — TimesLIVE

Енергокомпанія City Power у Йоганнесбурзі, ПАР, у 2025/26 фінансовому році витратила 236 млн рандів на заміну електроінфраструктури, пошкодженої через крадіжки кабелів і вандалізм. За оцінкою підприємства, така злочинна діяльність спричиняє близько 20% відключень електроенергії в його мережі.

Про ці дані City Power повідомила під час дев’ятої регіональної зустрічі з питань електроенергії в районі Саут-Гіллс у Йоганнесбурзі, пише TimesLIVE. Жителі порушували питання регулярних перебоїв зі світлом і стану застарілої інфраструктури.

Застарілі підстанції та захист мережі

Виконувач обов’язків генерального директора City Power Чарльз Тлуане заявив, що важливі підстанції, зокрема Wemmer і Moffat, мають труднощі в роботі через свій вік. Підстанція Wemmer експлуатується понад 70 років. Компанія замінює ключові компоненти та, де можливо, поступово виводить з експлуатації застаріле обладнання, щоб підвищити надійність електропостачання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

City Power відповідає за захист більш як 22 тисяч пунктів розподілу навантаження у своїй мережі, з яких понад 3 тисячі вже убезпечили. Компанія також звернулася по допомогу до Національних сил оборони Південної Африки для протидії злочинам проти інфраструктури, насамперед у тунелях центральної частини Йоганнесбурга. У цих тунелях прокладено приблизно 14 км електрокабелів.

Втрати від вандалізму

За даними City Power, крадіжки й вандалізм щодо вуличного освітлення коштували підприємству 161,8 млн рандів у 2024/25 фінансовому році. Компанія обслуговує майже 400 тисяч вуличних ліхтарів і близько 50 тисяч км низьковольтних електрокабелів.

Підприємство також визнало скарги на якість ремонтів, які виконують підрядники, та заявило про намір посилити контроль якості й нагляд за їхньою роботою. City Power планує активізувати демонтаж незаконних підключень до електромережі, зокрема в захоплених будівлях, де несанкціоноване споживання створює додаткове навантаження на мережу.

Читай нас у