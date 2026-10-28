CREA оцінив додаткові витрати на пальне у США у $160 млрд — OilPrice

Аналітичний центр Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) оцінив додаткові витрати Сполучених Штатів на пальне, пов’язані зі зростанням цін через війну на Близькому Сході, у $160 млрд. Це найбільша частка від розрахованого CREA світового приросту витрат на паливо в $468 млрд, повідомляє OilPrice.

Оцінка витрат на душу населення

За підрахунками CREA, додаткові витрати становлять у середньому $471 на одного жителя США. Водночас середній глобальний показник аналітичний центр визначив на рівні $60 на людину.

OilPrice звертає увагу, що порівняння національного показника зі світовим середнім має обмеження, оскільки йдеться про різні масштаби розрахунку. Оцінка CREA стосується саме витрат на паливо, а не сукупних витрат домогосподарств на всі види енергії.

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Залежність від автомобільного пального

У CREA пояснили більший фінансовий тягар для американців високим споживанням нафти, значною залежністю від приватних автомобілів, що використовують нафтове пальне, а також повільним переходом від бензину й дизеля. На думку центру, це робить домогосподарства, перевізників і фермерів особливо вразливими до коливань на світовому паливному ринку.

Водночас OilPrice зазначає, що зростання цін на енергію відчувають також країни Європи та Азії, зокрема через залежність від імпорту газу й вугілля. Видання наводить приклад Німеччини, де середня ціна дизеля становила 2,30 євро за літр, або $9,73 за галон.

Ціни на енергію в інших регіонах

За даними видання, Японія, яка значною мірою залежить від імпортних енергоносіїв, зафіксувала рекордні ціни на електроенергію після скорочення державних субсидій. США є найбільшим у світі виробником природного газу, однак їхній статус великого експортера нафти й газу також впливає на внутрішні ціни, зазначає OilPrice.

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