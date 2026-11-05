Dangote розпочала будівництво паливного хабу в Намібії за 2,5 млрд доларів — The Rio Times

Компанія Dangote Industries, яку очолює нігерійський мільярдер Аліко Данготе, 4 листопада розпочала будівництво паливного хабу поблизу порту Волфіш-Бей у Намібії. Вартість проєкту разом із запланованим регіональним трубопроводом оцінюють приблизно у 2,5 млрд доларів.

Як повідомляє The Rio Times, церемонія запуску проєкту відбулася за участю президентки Намібії Нетумбо Нанді-Ндайтви. Майданчик розташований у прибережному пустельному регіоні Еронго, де міститься головний порт країни.

Сховище на 600 млн літрів

На об’єкті планують звести резервуари загальною місткістю близько 600 млн літрів пального. Із цього обсягу 360 млн літрів має припадати на дизельне паливо, решта — на бензин. Це приблизно у вісім разів більше за місткість Національного нафтосховища Намібії, яким управляє державна компанія Namcor і яке вміщує 75 млн літрів.

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Пальне зі сховища призначатиметься для продажу на півдні Африки. Данготе заявив, що компанія прагне активніше інвестувати в регіон, а також підвищила цільовий обсяг інвестицій в африканську промисловість до 60 млрд доларів до 2030 року. Попередня ціль становила 50 млрд доларів.

Запланований трубопровід

Проєкт передбачає будівництво трубопроводу завдовжки приблизно 1 700 км для постачання пального углиб континенту — у напрямку Ботсвани та Південної Африки. Компанія також описувала ширшу мережу з потенційними сполученнями із Зімбабве, Замбією та Демократичною Республікою Конго.

За словами Данготе, будівництво хабу має тривати від 18 до 20 місяців. Остаточний маршрут трубопроводу та графік його спорудження ще не визначені.

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