Демократи заявили про зростання на 43% активів Трампа в нафтогазі — Jerusalem Post

У США демократи в Об'єднаному економічному комітеті Конгресу заявили, що вартість нафтогазових активів президента Дональда Трампа від кінця 2025 року зросла в середньому на 43%. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на дані звіту демократів, який отримав CBS News.

Згідно з розрахунками комітету на основі даних LSEG Data Analytics, орієнтовна вартість цих активів збільшилася з діапазону від 12,6 млн до 46 млн доларів наприкінці 2025 року до 22,5–81,6 млн доларів. Дані ґрунтуються на фінансових деклараціях Трампа до Управління урядової етики США, де суми інвестицій і операцій зазначаються не точно, а у визначених діапазонах.

Операції з акціями енергокомпаній

За оцінкою членів комітету, від березня до кінця серпня — останнього періоду, за який були доступні декларації, інвестиційні рахунки Трампа придбали акції нафтогазових компаній на суму від 4,7 млн до 17,5 млн доларів. За той самий період вони продали такі акції на 2–5,4 млн доларів.

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Найбільшими нафтогазовими пакетами в портфелі є акції Chevron вартістю до 23,1 млн доларів і ExxonMobil — до 18,4 млн доларів. Від 20 лютого котирування Chevron зросли майже на 25%, ExxonMobil — на 22%. Також повідомляється, що 7 квітня, коли Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном, його інвестиційні рахунки продали акції ExxonMobil на суму від 500 тис. до 1 млн доларів.

Реакція Білого дому

Демократи заявили, що вартість енергетичних активів Трампа зросла під час війни з Іраном, на тлі підвищення цін на пальне. За їхніми розрахунками, американські сім'ї від початку війни витратили в середньому на 856 доларів більше на бензин. Ціна бензину в США з лютого зросла з 2,87 до 4,29 долара за галон, а дизельного пального — з 3,68 до 6,28 долара.

Білий дім відкинув припущення про конфлікт інтересів. Речник Білого дому Девіс Інгл заявив CBS News, що портфель Трампа незалежно управляється сторонніми фінансовими установами за автоматизованими інвестиційними моделями, ані президент, ані члени його родини не можуть впливати на рішення про купівлю або продаж активів.

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