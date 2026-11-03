Депутати Кіпру обговорили деталізацію цін на пальне у чеках — Cyprus Mail

На Кіпрі депутати обговорили законопроєкт, який передбачає, що автозаправні станції видаватимуть покупцям чеки з деталізацією податків, внесків і зборів у вартості пального. Ініціатива має зробити формування цін прозорішим, повідомляє Cyprus Mail.

Що передбачає ініціатива

Законопроєкт подав депутат партії DISY Нікос Георгіу. За його задумом, споживачі зможуть бачити, яка частина ціни кожного літра припадає на вартість продукту, а яка — на податки, внески та інші платежі.

Георгіу заявив, що в умовах зростання вартості життя для домогосподарств і бізнесу поінформованість споживачів є передумовою прозорості, контролю та довіри. Водночас він визнав, що сама ініціатива не буде «магічним рішенням» і не знизить ціни на пальне.

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Реакції та ціни на пальне

За словами Георгіу, деталізовані чеки допоможуть відстежувати виставлення рахунків і дадуть органам влади змогу ефективніше контролювати ринок. Депутат партії DIKO Адамос Аспріс зазначив, що пропозиція порушує низку практичних питань.

Депутатка партії Alma Іріні Хараламбіду підтримала ідею. За її словами, після заправки автомобіля людина знатиме, скільки коштів із ціни пального отримує держава, а скільки — бізнес.

Наприкінці жовтня служба захисту прав споживачів заявила, що десятки АЗС не одразу або не повністю відобразили в цінах зниження державного податку на опалювальне паливо. На початку вересня уряд продовжив до кінця листопада дію зниженої ставки акцизу на бензин і дизельне пальне — на 8,33 євроцента за літр. У вівторок середня роздрібна ціна бензину Unleaded 95 становила 1,713 євро за літр, дизельного пального — 2,002 євро.

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