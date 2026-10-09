Держава розблокувала фінансування енергетичних проєктів Києва

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Держава 9 жовтня розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва.

Йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій і забезпечення безперебійного живлення об’єктів водопровідного господарства.

У КМДА зазначили, що блокування платежів негативно вплинуло на темпи реалізації критично важливих інфраструктурних проєктів, які мають завершити до кінця року. Частину робіт призупинили на етапі активного виконання, зокрема під час транспортування обладнання, яке виготовляють за кордоном і замовляють заздалегідь.

Згідно з планом на 2026 рік, у Києві передбачено створення 1600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об’єктів водоканалу. Загалом ідеться про десятки інфраструктурних об’єктів.

У міській адміністрації наголосили, що розблокування платежів є важливим кроком для продовження робіт і своєчасної реалізації проєктів, необхідних для енергетичної стійкості столиці.

Джерело: КМДА

Вранці 9 жовтня в окремих регіонах України запровадилиаварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в областях, де застосовують аварійні відключення, тимчасово не діють.

У Києві 9 жовтня внаслідок російського обстрілу виникли перебої з електропостачанням у низці районів міста. Без світла або з нестабільним електропостачанням залишилася значна кількість споживачів.

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