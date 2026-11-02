Дев’ять компаній можуть отримати понад $95 млрд прибутку — The Guardian

Дев’ять найбільших біржових нафтових компаній можуть сукупно отримати понад 95 млрд доларів прибутку за третій квартал 2026 року. Зростання прибутків пов’язують зі стрибком цін на викопне паливо на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, повідомляє The Guardian.

За оцінкою інвестиційного брокера AJ Bell, дев’ять великих виробників нафти можуть заробити понад 95 млрд доларів за три місяці до кінця вересня. У другому кварталі ці самі компанії отримали 96 млрд доларів прибутку. Семома місяцями раніше ціни на нафту піднімалися вище 126 доларів за барель.

Прибутки Saudi Aramco та BP

Аналітики очікують, що найбільший квартальний прибуток покаже державна Saudi Aramco. Її чистий дохід у третьому кварталі може зрости на 7% — до 30 млрд доларів. Ринкова вартість компанії оцінюється у 1,7 трлн доларів.

BP уже опублікувала фінансові результати за липень—вересень, повідомивши про квартальний прибуток у 8,46 млрд доларів. Це найбільший показник компанії з 2008 року.

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Видання зазначає, що прибутки галузі підтримали нафтопереробні підрозділи компаній. Вони скористалися вищими цінами та дефіцитом постачання після того, як війна спричинила перебої з перевезеннями через Ормузьку протоку.

Заклики до внесків на енергоперехід

Представники екологічних організацій закликали великі нафтові корпорації компенсувати екологічну шкоду та сприяти переходу до відновлюваної енергетики. Активісти також критикують плани подальшого видобутку нафти й газу, попереджаючи про високі рахунки за енергію для домогосподарств.

Shell і Saudi Aramco відмовилися від коментарів. У BP послалися на попередні заяви генеральної директорки Мег О’Нілл про роль компанії у забезпеченні постачань дизельного та авіаційного пального. В Eni заявили, що її прибутки є результатом операційної та фінансової моделі, а також зазначили про розширення бізнесу у сфері енергетичного переходу, зокрема відновлюваної енергетики.

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