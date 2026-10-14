Для Abeille Marengo подали запит на дослідження кабелю Крит—Кіпр — Cyprus Mail

У Греції подали запит, щоб французьке судно Abeille Marengo могло провести дослідження морського дна в територіальних водах країни для відновлення робіт над електрокабелем Great Sea Interconnector. Про це повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Грецьку берегову охорону.

Умови для початку робіт

Берегова охорона підтвердила, що для Abeille Marengo подано запит на виняток для проведення морських досліджень уздовж запропонованого маршруту підводного кабелю між Критом і Кіпром. Судно нині перебуває в Неаполі, Італія.

Перед початком робіт судно має щонайменше за 72 години повідомити грецьку владу. Воно також повинно щодня надавати дані про координати районів дослідження, виконані роботи та заходи безпеки.

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Плани щодо Great Sea Interconnector

Дослідження мають допомогти скласти карту морського дна й визначити технічні вимоги для прокладання та захисту кабелю. У береговій охороні зазначили, що процедуру проведення досліджень і запланований маршрут кабелю не змінювали.

Міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру раніше заявив, що найближчими тижнями очікується морське навігаційне повідомлення NAVTEX щодо нових досліджень. Роботи розраховують відновити до кінця року, хоча за потреби строки можуть перенести.

Проєкт Great Sea Interconnector має з'єднати Кіпр і Грецію підводним електрокабелем та інтегрувати острів до європейської електромережі.

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