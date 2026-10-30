До Сенату Пакистану внесли законопроєкт про квартальний перегляд цін на газ — Dawn

До Сенату Пакистану внесли законопроєкт, який передбачає щоквартальне визначення цін на природний газ. Документ Oil and Gas Regulatory Authority Amendment Bill 2026 представив державний міністр внутрішніх справ Талал Чоудрі, повідомляє Dawn.

Щоквартальний перегляд цін

Законопроєкт пропонує додати нову статтю 8A до ордонансу про Управління регулювання нафти і газу Пакистану Ogra 2002 року. За запропонованим механізмом ліцензіати у сфері природного газу щокварталу подаватимуть регулятору розрахунок загальної потреби в доходах.

Такий розрахунок стосуватиметься лише цін газу на гирлі свердловини та вартості імпортованого газу, зокрема регазифікованого скрапленого природного газу. Після розгляду Ogra має надати рекомендації федеральному уряду, який протягом 30 днів має визначити мінімальні платежі та ціни продажу для кожної категорії роздрібних споживачів для оприлюднення в офіційному віснику.

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Публічних слухань не передбачено

Документ також дозволяє федеральному уряду рекомендувати Ogra перенести все або частину квартального коригування до наступного піврічного перегляду, передбаченого статтею 8 ордонансу.

Окрема зміна до статті 9 передбачає, що регулятор не проводитиме публічних слухань під час перегляду встановлених цін за новою статтею 8A. У пояснювальній записці вказано, що метою є своєчасне врахування курсу рупії до долара, точніше відображення ринкових умов, стримування накопичення боргу в газовому секторі та підтримання фінансової й операційної стабільності ланцюга постачання газу.

Якщо законопроєкт ухвалять, він набуде чинності негайно.

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