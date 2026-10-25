Дочірня компанія Cheiron отримає 75% блоку 192 у Перу — The Rio Times

У Перу компанія Petroloreto, дочірня структура єгипетської Cheiron Holdings Egypt Limited, отримає 75% участі в ліцензійному контракті на нафтовий блок 192 у регіоні Лорето та стане його оператором. Державна компанія Petroperú збереже 25% участі в проєкті.

Як повідомляє The Rio Times, верховний декрет №023-2026-EM, опублікований 23 жовтня 2026 року, схвалив передання 75% ліцензійного контракту від Petroperú до Petroloreto. Наступного дня державне агентство Perupetro оголосило про підписання змін до контракту.

Інвестиції та відновлення видобутку

Petroperú також підписала з Petroloreto та Perupetro інвестиційний контракт і угоду про спільну операційну діяльність. За даними Petroperú, документи визначають умови інвестування та управління родовищем упродовж наступних 27 років.

Perupetro оцінило мінімальний обсяг інвестицій у відновлення роботи блоку щонайменше у 230 млн доларів. Кошти мають спрямувати на відновлення інфраструктури, запуск свердловин і нове буріння. Президент Perupetro Естебан Бертреллі заявив, що фінансування забезпечить Cheiron.

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Блок простоює з 2020 року

Блок 192, до якого входить колишній блок 1AB, розташований в амазонському регіоні Лорето, у районах Андоас, Тігре і Тромпетерос. Видобуток там зупинили у лютому 2020 року.

За оцінкою Бертреллі, першу нафту можуть видобути приблизно через 18 місяців після підписання угод, тобто орієнтовно в середині 2028 року. Початковий рівень видобутку він оцінив приблизно у 5 тис. барелів на добу. За його словами, для відновлення робіт потрібно прокласти близько 600 км доріг, оскільки старі під’їзні шляхи заросли джунглями, а насосне обладнання могло бути пошкоджене.

У 2023 році Petroperú називала блок 192 найбільшим нафтовим родовищем країни та оцінювала його підтверджені технічно видобувні запаси у 127 млн барелів.

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