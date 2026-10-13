Домінікана і Венесуела обговорять прямі закупівлі газу та асфальту — The Rio Times

У Римі президенти Домініканської Республіки та Венесуели Луїс Абінадер і виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес доручили державним компаніям Refidomsa і PDVSA опрацювати можливість прямих закупівель скрапленого нафтового газу та дорожнього асфальту AC30.

Переговори між державними компаніями

Зустріч відбулася 12 жовтня 2026 року у штаб-квартирі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН у Римі, на полях Всесвітнього продовольчого форуму. Як повідомляє The Rio Times, подальше опрацювання можливих закупівель передали домініканському нафтопереробнику Refidomsa та венесуельській державній нафтовій компанії PDVSA.

Домініканська Республіка імпортує паливо, яке використовує. Водночас президенти не оголосили обсягів, цін, умов або строків можливих закупівель. Спільної декларації чи підписаної угоди сторони також не оприлюднили.

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Консульські кроки та санкційні правила

Абінадер заявив про відкриття консульства Домініканської Республіки у Венесуелі для обслуговування громадян обох країн. Родрігес повідомила, що Венесуела найближчим часом призначить консула до свого представництва в Санто-Домінго.

За даними видання, зустріч відбулася на тлі кроків до поступової нормалізації відносин між Санто-Домінго та Каракасом після дипломатичної напруги, що виникла після президентських виборів у Венесуелі в липні 2024 року.

Операції з нафтою венесуельського походження залишаються предметом санкційних правил США та ліцензій Міністерства фінансів. Управління з контролю за іноземними активами США 29 січня 2026 року видало Генеральну ліцензію 46, яка дозволяє певні операції з такою нафтою. 1 квітня OFAC також виключило Родрігес зі списку осіб під санкціями.

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