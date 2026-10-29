Doosan Enerbility виготовить для NuScale модуль корпусу SMR — Korea Herald

Компанія Doosan Enerbility з Південної Кореї отримала від американського розробника малих модульних реакторів NuScale Power контракт на виробництво ключового компонента реактора. Домовленість передбачає виготовлення першого модуля верхньої частини корпусу реактора — URPV — для проєкту малого модульного реактора NuScale.

Компонент для реактора

URPV є верхньою частиною корпусу реактора, у якому міститься теплоносій із високою температурою та тиском. За повідомленням Doosan Enerbility, контракт розширює співпрацю двох компаній до комерційного виробництва реакторного обладнання, повідомляє Korea Herald.

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Схвалена конструкція

Конструкція малого модульного реактора NuScale стала першою у США, що отримала схвалення Комісії з ядерного регулювання США. Малі модульні реактори розробляють із розрахунком на зменшення витрат на будівництво та скорочення строків спорудження: основні компоненти виготовляють як модулі, які потім збирають на будівельному майданчику.

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