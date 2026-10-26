Дослідження: стік Ярлунг-Цангпо може зрости до 29% — South China Morning Post

У Китаї дослідники прогнозують збільшення стоку річки Ярлунг-Цангпо протягом XXI століття та зростання ймовірності екстремально високого стоку. Річка, на якій споруджують найбільший у світі запланований гідроенергетичний проєкт, далі тече до Індії, де має назву Брахмапутра.

Прогноз до кінця століття

Як повідомляє South China Morning Post, науковці Китайської академії наук і Юньнаньського університету змоделювали щомісячний стік у районі гідрологічної станції Нусія на період 2030–2100 років. За сценаріями помірних і високих викидів, які використовує Міжурядова група експертів зі зміни клімату, показник може зрости приблизно на 20% та 29% відповідно порівняно з реконструйованим історичним періодом.

Дослідники зазначили, що майбутній середньорічний стік, за їхніми оцінками, перевищуватиме рівні, зафіксовані як у реконструйованих даних, так і в інструментальних спостереженнях. Водночас очікується не лише збільшення середнього стоку, а й вища імовірність подій із надзвичайно високими показниками.

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Дані за сім століть

Для відтворення гідрологічної історії річки команда використала дані про ширину та щільність річних кілець дерев. Зразки кипарисів і ялин, чутливих до вологості, збирали у 2008–2020 роках на 11 високогірних ділянках південно-східного Тибетського плато. Разом із даними станції Нусія в місті повітового рівня Мілін це дало змогу реконструювати стік за водні роки з 1325 до 2020 року.

За 700 років науковці визначили 14 вологих і 14 посушливих періодів. Вони вказали, що потепління на Тибетському плато, яке протягом останнього століття відбувалося приблизно вдвічі швидше за глобальний середній темп, прискорює танення льодовиків, деградацію багаторічної мерзлоти та скорочує тривалість снігового покриву. Дослідники закликали враховувати майбутній стік під час планування водної інфраструктури, оцінювання транскордонних ризиків, протипаводкових заходів та екологічних потреб річки.

Проєкт греблі

Запланована гідроелектростанція в Медогу, також відомому як Мотуо, у південно-східному Тибеті має отримати встановлену потужність понад 60 000 мегаватів. Це приблизно втричі більше, ніж у китайської греблі «Три ущелини», найбільшої діючої гідроелектростанції світу. Проєкт викликав занепокоєння в розташованих нижче за течією Індії та Бангладеш через питання водопостачання й довкілля.

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