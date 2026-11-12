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Російські окупанти продовжують бити по електростанціях і мережах, через які електроенергія надходить до міста.

За останній тиждень під ударами опинилися понад 10 об’єктів ДТЕК «Дніпровські електромережі», деякі атакували кілька разів.

Через пошкодження в енергосистемі бракує потужності, тому «Укренерго» змушене застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення, щоб уникнути масштабних аварій.

Також енергетики фіксують сотні локальних аварій щодня через перевантаження мереж після повернення електроенергії.

У ДТЕК закликають мешканців у перші 30 хвилин після відновлення світла вмикати потужні електроприлади поступово.

Джерело: ДТЕК

Нагадаємо, що у Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Це відбулося після повідомлення ДТЕК про сильне пошкодження їх об'єктів на Київщині 7 листопада унаслідок атак російських терористів.

Після масованого російського удару енергетикам вдалося стабілізувати електропостачання в більшості районів Дніпропетровщини. Водночас у Павлограді та частині Самарського й Синельниківського районів ще діють екстрені відключення.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.

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