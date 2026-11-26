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ДТЕК Дніпровські електромережі посилив ремонтні бригади, щоб оперативніше ліквідовувати аварії та повертати електропостачання споживачам.

Енергетики також координують роботу з керуючими компаніями та ОСББ.

За минулу добу компанія отримала близько 59 тисяч дзвінків, майже 1,7 тисячі з яких стосувалися аварій, що потребують ремонту. Приблизно половина заявок пов'язана з внутрішньобудинковими електромережами, решта — з мережами ДТЕК. Якщо електроенергія відсутня лише у вашому будинку, мешканцям рекомендують спочатку звернутися до керуючої компанії або ОСББ, які відповідають за внутрішні мережі.

Кількість аварій суттєво зросла на тлі тривалих екстрених відключень. Основною причиною називають перевантаження мереж після відновлення електропостачання, коли споживачі одночасно вмикають потужні електроприлади. Це може призводити до пошкодження запобіжників, трансформаторів та електрощитів.

Енергетики закликають мешканців після повернення світла не вмикати одразу всі потужні прилади. У перші 30 хвилин рекомендують запускати бойлери, обігрівачі, пральні машини та іншу техніку по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу та запобігти повторним аваріям.

Джерело: ДТЕК Дніпровські електромережі.

У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.

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