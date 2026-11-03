Дубайський нафтовий бенчмарк перейшов у контанго вперше з липня — OilPrice

Дубайський нафтовий бенчмарк перейшов у стан контанго вперше з початку липня: листопадовий контракт на початку тижня торгувався приблизно на $2 за барель дешевше за грудневий. Це може свідчити про послаблення побоювань щодо нестачі сирої нафти на Близькому Сході, повідомляє OilPrice.

Ознака надлишку пропозиції

Контанго — це структура ринку, за якої контракти з пізнішою датою поставки коштують дорожче за найближчі. За оцінкою видання, така різниця в цінах стала першою з липня ознакою достатньої поточної пропозиції в регіоні.

Фізичні потоки нафти з Близького Сходу поступово зростали протягом останніх двох місяців. Виробники країн Перської затоки активізували перевалку вантажів між танкерами в Оманській затоці після проходження суднами Ормузької протоки.

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Котирування близькосхідської нафти послабилися

Збільшення пропозиції останніми тижнями тиснуло на котирування Dubai та Murban. Це сприяло закупівлям азійськими нафтопереробниками, передусім в Індії: вони обирали додаткові партії близькосхідної нафти замість дорожчих російських барелів із вищими витратами на фрахт.

Наприкінці жовтня ціни на фізичні партії нафти з Близького Сходу знизилися, оскільки обсяги постачань із регіону в окремі дні та тижні наближалися до довоєнного рівня, за винятком Ірану. Премія оманської нафти до Dubai, яку використовують як показник стану фізичного ринку регіону, два тижні тому опустилася до найнижчого рівня з кінця липня.

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