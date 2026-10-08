E.ON Next завершила придбання Ovo Energy у Великій Британії — The Guardian

У Великій Британії E.ON Next завершила придбання постачальника енергії Ovo Energy після схвалення угоди британським антимонопольним регулятором. Після цього майже три чверті домогосподарств у Великій Британії обслуговуватимуть три компанії, повідомляє The Guardian.

Для 4 млн клієнтів Ovo негайних змін не очікується. E.ON Next до угоди постачала енергію 5,6 млн домогосподарств, а після придбання матиме 25% ринку побутового енергопостачання Великої Британії та стане другим за розміром постачальником.

Три найбільші постачальники

Найбільшу частку ринку має Octopus Energy — 26%. British Gas, яка раніше була найбільшим постачальником, нині обслуговує близько 23% домогосподарств. Разом ці три компанії охоплюватимуть майже 75% ринку постачання енергії домогосподарствам у Великій Британії.

Якщо врахувати також EDF Energy та Scottish Power, п’ять постачальників контролюватимуть близько 90% цього ринку.

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Побоювання щодо конкуренції

Том Госвелл, керівник напряму енергопостачання консалтингової компанії Cornwall Insight, заявив, що колишня «велика шістка» постачальників фактично перетворилася на «велику трійку». За його словами, великі компанії можуть забезпечувати стабільність після виходу з ринку приблизно 30 фірм, однак менша кількість постачальників здатна послабити конкуренцію за цінами та різноманіттям пропозицій.

Генеральний директор E.ON UK Кріс Норбері не погодився з цими побоюваннями, назвавши ринок жорстко конкурентним. Він заявив, що масштаб і гнучкість компанії дадуть змогу працювати в інтересах клієнтів та готуватися до майбутніх змін в енергосистемі.

У 2016 році шість найбільших постачальників контролювали приблизно 85% енергетичного ринку Великої Британії. Тоді Управління з питань конкуренції та ринків попереджало, що через слабку конкуренцію споживачі щороку переплачували від 1,4 млрд до 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

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