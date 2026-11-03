EDL почала відключати держустанови Лівану за борги — Asharq Al-Awsat

Ліванська державна енергетична компанія Electricite du Liban (EDL) у понеділок почала вживати заходів для відключення електропостачання державних адміністрацій, установ і муніципалітетів, які не погасили заборгованість. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Які установи потрапили до переліку

За даними видання, заходи охоплюють міністерства, офіційні органи, водні управління та муніципалітети. До початкового списку увійшли Рада розвитку та реконструкції, Міністерство громадських робіт і транспорту, Генеральна дирекція містобудування, Генеральна дирекція освіти Міністерства освіти і вищої освіти, дирекції земельного реєстру та Генеральна дирекція митниці. Також до переліку внесли підключення Міністерства телекомунікацій у різних регіонах.

Поінформоване джерело заявило виданню, що рішення не має на меті покарати установи чи зупинити їхню роботу. За його словами, EDL прагне забезпечити регулярну оплату рахунків, погашення накопичених зобов’язань і не допустити подальшого зростання боргів.

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Домовленість для аеропорту Бейрута

Міжнародний аеропорт імені Рафіка Харірі в Бейруті уникнув відключення після домовленості Управління цивільної авіації з EDL. Вона передбачає сплату частини накопиченого боргу, перенесення строків сплати решти суми та регулярну оплату нових рахунків.

Заборгованість Генеральної дирекції цивільної авіації становила близько 22,8 млн доларів. Загалом державні адміністрації та установи заборгували EDL приблизно чверть мільярда доларів. Компанії потрібні регулярні надходження для закупівлі пального й роботи електростанцій. Проблема накопичення боргів пов’язана з багаторічною нерегулярною оплатою рахунків і посилилася після підвищення тарифів та браку достатнього фінансування в частини установ.

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