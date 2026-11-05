Eesti Energia планує скоротити близько 10% посад в Естонії — ERR News

Державна енергетична група Eesti Energia в Естонії планує розпочати 5 листопада попередні консультації з працівниками та їхніми представниками щодо колективних звільнень. Початковий план передбачає ліквідацію близько 10% посад у групі, повідомляє ERR News.

Які посади планують ліквідувати

За словами генерального директора Eesti Energia Андруса Дурейка, остаточну кількість скорочень визначать після завершення консультацій. Компанія має намір ліквідувати 390 посад у Enefit Industry, Enefit Power та Eesti Energia AS. Додаткові скорочення також заплановані в Enefit OÜ та Elektrilevi.

Реструктуризація передусім зачепить некритично важливі допоміжні посади у виробничих підрозділах і функції підтримки в центральних структурах групи. У компанії заявили, що зміни не вплинуть на якість послуг, надійність електропостачання та безперервність виробництва. Операторів об’єктів із виробництва олії та електростанцій запланована реструктуризація також не стосуватиметься.

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Причини та фінансові показники

Eesti Energia пояснила потребу в подальших змінах необхідністю привести витрати у відповідність до потенціалу доходів і підвищити ефективність роботи в умовах невизначеного енергетичного ринку. Це рішення ухвалюють попри сильні фінансові результати за перші дев’ять місяців року після попередніх структурних змін.

Виторг групи за дев’ять місяців зріс на 12% у річному вимірі — до 1,33 млрд євро. Показник EBITDA збільшився на 7% і становив 235 млн євро, а чистий прибуток зріс на 36% — до 42 млн євро. У третьому кварталі виторг підвищився на 38% — до 389 млн євро, EBITDA досягла 60 млн євро, а чистий прибуток становив майже 2 млн євро.

Дурейко зазначив, що компанія планує підтримувати працівників упродовж процесу, зокрема реорганізовувати роботу там, де це можливо, роз’яснювати доступні заходи та компенсації, а також надавати кар’єрні консультації.

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