Єгипет планує видобувати 6 млрд куб футів газу на добу до 2030 року — The Rio Times

Єгипет планує до кінця 2030 року збільшити видобуток природного газу до 6 млрд кубічних футів на добу. Про це прем’єр-міністр Мустафа Мадбулі заявив під час заключної сесії Egypt Forum 2026, повідомляє The Rio Times.

У серпні 2026 року країна видобувала 3,63 млрд кубічних футів газу на добу, що на 10,6% менше, ніж 4,06 млрд кубічних футів за аналогічний місяць попереднього року. Таким чином, досягнення цілі передбачає збільшення поточного обсягу приблизно на 65%.

Цілі до 2030 року

Національна програма також передбачає нарощування видобутку сирої нафти та газового конденсату до 700 тис. барелів на добу до кінця 2030 року. Шість мільярдів кубічних футів газу на добу еквівалентні приблизно 62 млрд кубометрів на рік.

Окремо Мадбулі назвав мету встановити майже 30 гігаватів потужностей вітрової, сонячної та інших відновлюваних джерел енергії до кінця 2028 року. Такі електростанції не використовують природний газ як паливо.

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Родовища та іноземні партнери

Міністр нафти Карім Бадаві у вересні поставив короткострокову ціль додати 330 млн кубічних футів газу на добу до завершення 2026 року. Із них 250 млн кубічних футів мають забезпечити морські родовища Зохр і West Mina, ще 80 млн — Мелейха в Західній пустелі.

Родовище Зохр розробляють Eni, Rosneft, bp та Mubadala Energy. Розробкою West Mina займаються Shell і Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, а початок видобутку там очікують у четвертому кварталі 2026 року. Компанія Eni також розпочала введення в експлуатацію другої черги газового підприємства Мелейха потужністю до 100 млн кубічних футів газу на добу.

Падіння видобутку

За даними Attaqa, що посилається на статистику Joint Organisations Data Initiative, у січні—липні 2026 року Єгипет видобув 22,7 млрд кубометрів газу проти 24,7 млрд кубометрів за аналогічний період 2025 року. За оцінкою Enerdata, виробництво газу в країні скоротилося з пікових 71 млрд кубометрів у 2021 році до 45 млрд кубометрів у 2024-му.

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