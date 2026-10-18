Експорт дизеля з Китаю у вересні зріс на 262,3% — Asharq Al-Awsat

У Китаї експорт нафтопродуктів у вересні зріс на 39,4% проти того самого місяця минулого року. Обсяг поставок становив 7,16 млн тонн, що на 19% більше, ніж у серпні, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на митні дані КНР.

У середині березня Китай обмежив експорт нафтопродуктів, зокрема дизеля, бензину та авіаційного пального, щоб забезпечити внутрішні потреби на тлі ризиків на Близькому Сході. У середині липня ці обмеження послабили.

Рекордні поставки дизеля

Сукупний експорт бензину, дизеля та авіаційного пального у вересні досяг 4,41 млн тонн — на 56% більше, ніж роком раніше. Це також перевищило середній місячний показник 2025 року, який становив 3 млн тонн.

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Поставки дизеля за кордон зросли на 262,3% у річному вимірі — до 1,85 млн тонн. Це найбільший обсяг із лютого 2023 року. Експорт авіаційного пального збільшився на 16,7%, до 1,94 млн тонн, тоді як поставки бензину скоротилися на 4,1% — до 620 тис. тонн.

Показники за дев’ять місяців

У січні—вересні Китай експортував 41,4 млн тонн нафтопродуктів, що на 3,7% менше проти аналогічного періоду торік. Водночас експорт дизеля за дев’ять місяців зріс на 31,6% — до 6,68 млн тонн.

Поставки авіаційного пального за цей період становили 13,7 млн тонн, зменшившись на 11% у річному вимірі. Експорт бензину скоротився на 51,9% — до 3,04 млн тонн. Імпорт скрапленого природного газу у вересні знизився на 1,4%, до 5,61 млн тонн; за дев’ять місяців він становив 44,62 млн тонн.

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