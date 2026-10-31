Експорт добрив з Близького Сходу впав на 70–75% — The National

Експорт добрив із Близького Сходу скоротився приблизно на 70–75% через порушення судноплавства Ормузькою протокою. У вересні обсяг відвантажень становив 994 тис. тонн проти 3,41 млн тонн за той самий місяць торік, повідомляє The National з посиланням на дані Kpler.

Збої у постачанні

Старша менеджерка Kpler з аграрних даних Мадлен Овергаард заявила, що скорочення експорту звузило світову пропозицію сірки, азотних добрив, зокрема карбаміду, а також фосфатних добрив. За її оцінкою, постачання можуть залишатися на нинішньому низькому рівні до кінця року, якщо безпекова ситуація в регіоні не поліпшиться.

Саудівська Аравія перевозить добрива суходолом до портів на Червоному морі, однак цих обсягів недостатньо, щоб компенсувати втрату морських маршрутів через протоку. Власники суден і фрахтувальники, за даними Kpler, неохоче використовують транзитні коридори через атаки на комерційні судна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для врожаїв

Країни Перської затоки є важливими експортерами карбаміду, сірки та інших компонентів для виробництва добрив. На регіон припадає 25–30% світового виробництва сірки та до половини її морської торгівлі. Частка регіону у світовому виробництві карбаміду становить 10–12%, однак у морській торгівлі цим продуктом — 30–40%.

Аналітики попереджають, що нестача добрив може знизити врожайність сільськогосподарських культур і посилити продовольчу інфляцію наступного року. Rystad Energy зазначила, що Китай став одним з альтернативних постачальників, але нові джерела не здатні повністю закрити нестачу поставок і пропонують продукцію за вищою ціною.

Читай нас у