Експорт електроенергії з України зріс на 40% попри відключення світла

У період із 2 до 8 листопада Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% — до 61,4 тис. МВт·год порівняно з попереднім тижнем.

У цей час у частині регіонів діяли графіки відключень.

За даними DiXi Group, 63% експорту припало на нічні години — з 22:00 до 06:00. У вечірній період пікового споживання, з 16:00 до 19:00, електроенергію за кордон не продавали.

Водночас імпорт зріс на 8,3% — до 23,7 тис. МВт·год. Експорт перевищив імпорт у 2,6 раза. Найбільше електроенергії придбала Угорщина — 53,1%, ще 25,5% експорту припало на Молдову.

Джерело: DiXi Group

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

Читай нас у