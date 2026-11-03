Експорт LNG зі США сягнув другого найвищого рівня в історії — OilPrice

Експорт скрапленого природного газу зі США досяг другого найвищого показника в історії на тлі активнішого попиту з боку Європи перед зимовим сезоном. Про це повідомляє OilPrice.

Поставки до Європи зросли

За даними LSEG, які наводить Reuters, постачання американського LNG до Європи минулого місяця збільшилися на 1 млн тонн — до 6,89 млн тонн. Водночас експорт до Азії майже не змінився: він становив 2,73 млн тонн проти 2,84 млн тонн у вересні.

Європа стала найбільшим покупцем американського скрапленого газу після скорочення обсягів російського трубопровідного газу. OilPrice зазначає, що обмеження ЄС на короткострокові контракти щодо російського LNG вже набули чинності. Заборона на довгострокові контракти, за даними видання, має запрацювати 1 січня 2027 року, а решту імпорту трубопровідного газу планують припинити восени 2027 року.

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Ціни на газ перевищили 100 євро

Європейські ціни на газ наприкінці минулого тижня, а потім і на початку поточного піднімалися вище 100 євро за МВт·год. Як пише OilPrice, це сталося вперше за чотири роки. Видання також наводить побоювання частини учасників ринку, що ціни можуть зрости до 150–180 євро за МВт·год.

Катарська QatarEnergy продовжила дію форс-мажору щодо власного експорту LNG до грудня. Компанія також звернулася до американської Cheniere Energy для укладення довгострокової угоди на постачання 4 млн тонн скрапленого газу на рік. Поставки за такою угодою, за даними OilPrice, можуть розпочатися на початку 2030-х років.

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